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30 Aralık 2016 14:27

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne lazerle böbrek taşı kırma cihazı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne lazerle böbrek taşı kırma cihazı

30 Aralık 2016 14:27

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi böbrek taşı tedavisinde son yılların en yeni teknolojisi olan ’Holmiyum Lazer’ cihazını kullanmaya başladı.
Böbreklerinde taş olan hastalar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ağrısız, kanamasız ve hızlı bir lazer tekniği ile böbrek taşlarından kurtularak sağlıklarına kavuşuyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengizhan Kılıçaslan, 2016’nın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tıbbi cihaz yılı olduğunu, 2016 yılında hastaneye son teknolojiye sahip birçok tıbbi cihazın kazandırıldığını söyledi.
Başhekim Kılıçaslan, “Üroloji uzmanlarımız tarafından kullanılan ’Holmiyum Lazer’ teknolojisi böbrek taşı tedavisinde son yıllarda en iyi sonuç alınan uygulamadır. Bu cihaz sayesinde, kitleler halinde olan böbrek taşı oluşumlarının özel bir lazer tekniği sayesinde toza dönüştürülüp böbreklerden ağrısız, kanamasız ve hızlı bir şekilde atılımı sağlanmaktadır. Hastalara belden lokal anestezi uygulanarak, hastaların böbreklerindeki taşlar ’Holmiyum Lazer’ cihazı ile ağrısız ve kanamasız bir şekilde lazer tekniği ile toz haline getiriyor, hızlı bir şekilde idrarla böbrekten atılması sağlanıyor. Hastalarımızı bir gece hastanede gözlem amacıyla tutulmasının ardından sağlıkla taburcu ediliyor” dedi.
’Holmiyum Lazer’ teknolojisinin en büyük avantajlarından bir tanesinin, hastanın operasyon sırasında hiçbir şekilde ağrı sızı duymayıp operasyon yapılırken uygulamada kullanılan mikro kameralar sayesinde hasta böbreklerindeki taş oluşumlarını gösterdiğini belirten Kılıçaslan, “Büyük sağlık merkezlerinde uygulanabilen bu teknoloji, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanmıştır. Artık hastaların böbrek taşı için büyük şehirlere gitmesine gerek yoktur. ’Holmiyum Lazer’ cihazının Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandırılmasında emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksaray’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



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