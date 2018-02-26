Aksaray, uluslara arası tarım ve hayvancılık fuarına hazırlanıyor

Basın toplantısı düzenleyerek fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 4 yıldır ülke içinde fuar düzenlediklerini, bu yıl ise fuarı uluslararası olarak düzenlediklerini kaydetti. Koçak, “Aksaray tarım fuarının son aşamasına, açılış aşamasına geldik. Bu yıl 5’incisini düzenliyoruz. Daha önce ülke içiydi, ama şimdi uluslararası oldu fuarımız. Bu da Aksaray için onur verici bir program oldu. Şu anda tam net olarak 151 firmamız katılıyor fuara. Bugün itibariyle de fuar alanında firmalarımız stantlarıyla yer almaya başladı. Yeni teknoloji, yeni çıkan ekipmanlarla Aksaray tarımına yön verecek” dedi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise, “Tarım ve hayvancılık fuarımızı bu sene uluslararası olarak yapıyoruz. Biz hep şunu söyledik. Tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Bu ülkede tarım ve hayvancılığı geliştirmek, verim ve üretimi artırmak için bilimsel metotlarla modern tesislerde bu işi yapmak zorundayız. Bu tesislerin, araç ve ekipmanların, işletmelerin kazandırılmasında da fuarlar çok önemli. Bilimin getirdiği teknolojiyi üreticilerimizin ayağına bu fuarlarla getiriyoruz” diye konuştu.