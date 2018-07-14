Aksaray’a 519 milyon TL’lik en yüksek güvenlikli cezaevi kampüsü

Coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin tam ortasında bulunan ve doğuyu batıya, güneyi kuzeye bağlayan önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’a, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan cezaevi kampüsü inşaatı çalışmaları hızla sürüyor. 2 bin dönümlük arazi üzerine yapımı gerçekleştirilen cezaevi kampüsü 519 milyon TL’ye tamamlanacak. En son teknoloji ve modern olarak tasarlanan cezaevi en yüksek güvenlikli cezaevi olacak. Kampüs içerisinde 6 adet kapalı cezaevi, 1 adet açık cezaevi olmak üzere toplam 7 ayrı cezaevi olacak. 500 adet lojman ve sosyal tesis müştemilatları ile birlikte Türkiye’de 8 ilde bulunan kampüs cezaevlerinden biri olarak 2 yıl içerisinde yapımının tamamlanması öngörülen cezaevinde, yaklaşık 2 bin 500 görevlinin çalışacağı öngörülürken, 6 bin hükümlü kapasiteli olacak.

Cezaevi inşaatının son durumu havadan da görüntülendi.