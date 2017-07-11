Aksaray’da 15 Temmuz kanlı darbe girişimi anma etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında bugün Aksaray Şehitliği ziyaret edilerek; şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi, sonra da Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Aksaray Şehitliği’nde düzenlenen anma programında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile birlikte olduklarını ve şehitleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Şehit yakınlarımız, şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanetleri. Onlara bu can bu bedende sağ olduğu sürece ülke olarak, millet olarak, millet olma şuuru içerisinde de hep birlikte ülkemizin birlik ve beraberliği için 780 bin kilometre kare vatan toprağının 80 milyonu ile birlikte bir ve beraber kalabilmesi için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. 40 yıldır süren PKK terör örgütü, bunun yanında 15 Temmuz’da olan ve hiçbir zaman unutmayacağımız 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile birlikte ülkemizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek için, bu terör ve terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde sonuna kadar sürecektir” dedi.

"Yollarda adalet arayanlar milli ve yerli duruşunu sergilemeliler"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren İnceöz, “Yaklaşık 1 aydır yollarda adalet arayanlara da buradan sesleniyorum. 15 Temmuz’dan sonrası şehitlerimiz için yapılacak yürüyüşler, gazilerimiz için yapılacak yürüyüşler, bu anlamda darbecilere, terör örgütlerine karşı adalet arayışı çok daha manidar olurdu. Onlar da şehit ailelerimizin yanında, onların içerisinden sesleniyorum. Bir an önce ülkemizin gerçeklerine dönmeliler. Bir an önce ülkemizin birlik ve beraberliği için terörle mücadelenin sonuna kadar güçlü sürdüğü bu ortamda da kendilerinden beklenen milli ve yerli duruşu sergilemeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

"Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Bugün 11 Temmuz ve şehitliğimizi ziyaretle başlıyoruz. Geçen sene 15 Temmuz’da milletimize hain bir darbe girişimine kalkışan hainlere karşı, biz bunu unutmayacağımızı ve bununla ilgili etkinliklerimizi yapmak sureti ile hem şehitlerimizin yakınları, hem de gazilerimizle birlikte bu zamanın anlam ve önemini belirtmek maksadıyla etkinlikler yapacağız. Şunun bir kere daha altını çizmek istiyoruz ki, bizim amacımız ve gayretimiz, bayrağımızı hiçbir zaman indirmemek, ezan seslerini hiçbir zaman susturmamak. Bu milletimiz bu konuda bir olduğunu, bütün olduğunu her türlü göstermiştir. Biz anma etkinliklerinde bu konulara vurgu yaparak unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması, memleketimizde bu tür acıların oluşmaması için bilinçli olmamız gerekiyor ve bilinçli olmanın en önemli tarafı da bu tür şeyleri hiç unutmamak, unutturmamaktır” dedi.

"Türkiye, Türk milletinindir ve hep öyle kalacaktır"

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise “15 Temmuz 2016’da Türkiye büyük bir saldırıya maruz kaldı. Milletin ordusunu kullanarak, ordusunun içine sızmış hainler ordu yapıyormuş gibi göstererek ülkeyi ele geçirme hamlesi yaptılar. Kanlı bir ihanet girişimi yaptılar ve millet hem ordusuna, hem ülkesine, hem demokrasisine ve hem de kendi iradesine sahip çıktı. Bunun anlamı şudur. 15 Temmuz’da millet yeniden millet oldu. Milletliğini yenileyerek tazeledi. Bunu unutturmayacağız. Unutturmayacağımız şey, Türkiye’de millete rağmen hiçbir şey yapılamaz, Türkiye Türk milletinindir ve hep öyle kalacaktır. Türk milleti kendi idaresini kendi yapar, demokrasisiyle yapar. Kendi kanunlarını kendi yapar. Kendi savunmasını icap ederse kendi yapar. Bizim milletimiz geçmişiyle, geleceğiyle ebediyete gönderdikleriyle hep beraber yaşar. Tüm değerleriyle bir bütündür. 15 Temmuz bu bütünlüğe yapılmış bir ihanettir. Millette cevabını vermiştir” diye konuştu.

Aksaray Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ise şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi parçalamak isteyen iç ve dış hainlere karşı her zaman dimdik ayaktayız. Şehitlerimiz ahirette nöbet tutuyor, gazilerimiz de bu dünyada nöbet tutuyor. Allah’ım uzun ömürler versin.”

Programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda davetli ile şehit yakınları katıldı.