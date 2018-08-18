Aksaray’da 35 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taş Pazar Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir süre yaptıkları teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için harekete geçti. Cep telefoncu dükkanına gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çeşitli markalarda ve modellerde 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri M.K.Y. (20) ile Y.E.Y. (36) gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 5607 ve 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet, gümrük kaçağı emtia bulundurmak ve satmak suçu ile haberleşme kanununa muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.