Aksaray’da arpa hasadı başladı

Üreticiler bu seneki rekolteden oldukça umutlu görünürken, Ziraat Odası Başkanlığı başta olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri dane kaybının peşine düştü. Her iki kurumun ziraat mühendislerinden oluşturduğu 8 ayrı ekip tarla tarla gezerek dane kaybı ve biçerdöver denetimleri yaparken, bu yıl dekar başına 300 kilo ve üzeri rekolte bekleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının verim kaybını önlemek olduğunu belirterek, “2018 yılı hasat sezonu başladı. Bununla birlikte biçerdöver kontrolleri de başladı. Aksaray Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak bu sene yine 8 ekip oluşturduk. Bu ekipler ile birlikte denetimlere başladık. Amacımız, ilimizdeki verimi artırmak. Geçen sene rekoltemiz dekar başına 250 kilogramdı. Bu sene inşallah kuru alanda 300, sıvı alanda 800 kilogram verim bekliyoruz. Amacımız çiftçilerimizin dane kaybını önlemek” dedi.

“Dane kaybı ülke ekonomisine zarar”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Arpa hasat sezonumuz başladı. Öncelikle ilimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olsun. Biz şu anda dane kaybını önlemek için Tarım Müdürlüğüyle beraber Aksaray Ziraat Odası mühendisleri ile arazi kontrolü ve biçerdöver kontrollerini yapıyoruz. Dane kaybı ülkenin milli ekonomisine ciddi şekilde sıkıntılar yaratıyor. Dane kaybının fazla olmaması için sahadayız. Üreticilerimize şöyle bir önerimiz var. Biz tarım ve ziraat odası olarak her yere yetişemeyebiliyoruz. Özellikle üreticilerimiz biçerdöverlerin arkasında kendileri takip etsin ki, bir sıkıntı olduğunda bize haber vermeleri durumunda anında geliriz. Bu hem üreticimiz açısından hem de verim açısından çok daha iyi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Üreticiler ise, bu sene rekoltenin iyi olduğunu belirterek, "300-400 kilo bekliyorduk. Şu anda 300 kilonun üzerinde çıkıyor dekara” dediler.