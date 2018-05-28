Aksaray’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin birçok bölgesinde asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, alt yapısı tamamlanan Hürriyet Mahallesinde havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarına sürdürüyor. Aksaray Belediyesi, Hürriyet Mahallesinde 24 sokağa 5 bin 73 ton sıcak asfalt atarak yaklaşık 7 kilometrelik yolu asfaltlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Yine Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yapılan asfalt çalışmaları sonucunda 18 Sokakta ise 12 bin 19 ton sıcak asfalt kullanılarak o bölgede de yaklaşık 7 kilometrelik yol asfaltlandı. Başkan Yazgı, Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut ve ilgili daire müdürleriyle birlikte Hürriyet Mahallesinde ve Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 800 kilometrelik geniş bir yol ağı olan Aksaray’da 4 yılda 700 bin ton asfalt kullanılarak 510 kilometrelik rekor seviyede asfalt atıldığını ifade etti. Başkan Yazgı, bu kapsamda 250 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması, 760 cadde ve sokakta yol açma, genişletme ve stabilize çalışması yapıldığını kaydetti. Başkan Yazgı Hürriyet ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Aksaray’da 48 mahallemiz var. Biz ilk göreve başladığımızda önce kenar mahallelerden başlayarak hizmetimizi sunacağız dedik. O zaman Hürriyet Mahallesi de ilk başladığımız mahallelerdi. Yol üzerinde evler olduğu için biraz gecikmeli olarak da olsa elhamdülillah o çalışmaları tamamladık. Bu sene de asfalt çalışmamıza Hürriyet Mahallesinden başladık. Bütün sokakları pırıl pırıl asfaltladık. Belki de yıllardır hiç yapılmayan bir hizmeti burada gerçekleştirmiş olduk. Bizim buradaki amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın ayağını tozdan topraktan ve çamurdan kurtarmaktır. Sonra yaşadığı yerde mutlu olacağı seveceği bir şehir oluşturmak. Şehrimizin birçok noktasında bu seviyede ve bu güzellikte asfaltlar atılıyor. Hürriyet mahallemizi de bu şekilde asfalta kavuşturmuş olduk” dedi.