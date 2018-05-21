Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Vali Aykut Pekmez, Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun il ve ilçelerde kamu kurumları, spor kulüpleri dernekler ve cemiyetlerden oluşan STK’lar ile akademisyenlerin de içerisinde bulunduğu İl Koordinasyon Kurullarını kurduğunu, bu aşamada bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu olarak yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Uyuşturucu maddelerin hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir sorun olduğunu belirten Vali Pekmez, “Uyuşturucu çok çeşitli olması ve ulaşılabilirliği kolay olan çeşitlerinin fazlalığı mücadeleyi zorlaştıran başlıca etmenler. Emniyet ve Jandarma olarak son yıllarda çok sayıda operasyon gerçekleştirdik ve çok miktarda uyuşturucu madde yakaladık. Ancak talep arttığı sürece arz da artış gösteriyor. Bu sebeple mücadelemiz sadece kolluk kuvvetleri ile yapmak doğru olmaz. Önemli olan gençlerimizi bu zehre hiç bulaşmadan önlemek ve koruyucu tedbirler almak olmalıdır. İlimizde 90 bini İlk ve Orta öğretim, 25 bini de Üniversite olmak üzere yaklaşık 115 bin öğrencimiz var. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durması için eğitim ve sosyal etkinlikleri koordineli bir şekilde yapmamız gerekmektedir” dedi.

Bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadelede strateji belirlenmesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan eylem planı hakkında katılımcıların görüşlerinin değerlendirildiği toplantıda mücadele etkinliğinin arttırılmasına yönelik görüş alışverişi yapıldı. Vali Aykut Pekmez, uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele için teknik çalışma gruplarının oluşturulacağını belirterek, yapılacak çalışma sonunda önerilerin değerlendirilerek çalışma gruplarının raporları doğrultusunda eylem planı hazırlanacağını, iki ayda bir yapılacak olan Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda etkin mücadele için bu planların görüşülerek karara bağlanacağını ve uygulamaların sonuç alacak şekilde takiplerinin yapılacağını kaydetti.

Toplantıya; Başbakanlık genelgesi doğrultusunda belirlenen kamu kurumları müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.