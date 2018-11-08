Aksaray'da çalıntı otomobil duyarlı vatandaşın ihbarıyla bulundu

Aksaray'da bir hafta önce çalınan otomobil, duyarlı vatandaşın şüphesiyle bulundu.

Olay, geçtiğimiz hafta Büyük Bölcek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, Dursun G'ye (34) ait 68 EH 452 plakalı otomobili camını indirip düz kontak yaparak çalıp kayıplara karıştı. Sabah kalktığında aracını park ettiği yerde göremeyen vatandaş durumu polise bildirdi. Yaklaşık bir haftadır çalıntı araçla ilgili arama çalışması yapan polis ekiplerine gelen duyarlı vatandaşın ihbarı otomobilin bulunmasını sağladı. Hacılar Harmanı Mahallesi 5716 Nolu Sokakta plakaları olmayan bir araç gören Kadir Demir (61), aracın camının inik ve direksiyon altındaki elektrik kablolarının sökük olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumdan şüphelenerek hemen polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları sorgulamada aracın bir hafta önce çalıntı kaydı olduğunu ve Dursun G'ye ait olduğunu belirledi. Araç üzerinde yapılan parmak izi çalışması ve incelemelerin ardından araç sahibine teslim edilirken, polis hırsız ya da hırsızların peşine düştü.

Duyarlı vatandaş Kadir Demir, aracı sabah burada gördüğünü ve şüphelendiğini ifade ederek, "Şüphe üzerine işçilere sordum. İşçilerin arabası olmadığını öğrendim. Biraz araç üzerinde inceleme yaptım ve plaka içine sökülüp atılmış, bir de düz kontak yapmışlar. Şüphelendim ve polisi aradım” dedi.