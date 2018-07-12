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12 Temmuz 2018 20:20

Aksaray’da çatılarda film sahnelerini aratmayan şüpheli kovalamacası

Aksaray’da kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu bıçaklayarak kayıplara karışan cezaevi firarisi, uzun namlulu silahlarla çatılarda film sahnesini aratmayan ve 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Aksaray’da çatılarda film sahnelerini aratmayan şüpheli kovalamacası

12 Temmuz 2018 20:20


Olay, 3 gün önce Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda hırsızlık ve gasp suçlarından tutuklanan ve daha sonra kapalı cezaevinden Konya Açık Cezaevine gönderilen Hünkar K. (18), yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden firar etti. Memleketi Aksaray’a gelen Hünkar K., 1 yıl kaçmayı başardığı polislere 3 gün önce yakalandı. Polisin gözaltına alma esnasında çıkardığı bıçakla polis memuru Remzi Yıldırır’ı kolundan bıçaklayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.


Şüphelinin polis memurunu bıçaklayarak kaçması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel bir ekip kurarak şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırma, soruşturma, teknik ve fiziki takibin ardından bugün şüpheliyi Hamidiye Mahallesi’nde gören polis ekipleri şahsın kaçması üzerine kovalamaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheli mahallede bir apartmana girerek kayıplara karıştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleyi sokaklarıyla birlikte adeta abluka altına alan polis ekipleri bölgede kuş uçurtmazken, tüm evler, iş yerleri didik didik arandı. Ardından çatılara çıkan polis çatı çatı gezerek uzun namlulu silahlarla şüpheliyi aradı. Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muhsin Erdoğan koordinesinde gerçekleştirilen yakalama operasyonunda şüpheli şahıs bir binanın 4’üncü katında yakalandı. Kapıları kilitli olan ve şüphelinin çatıdan girdiği tahmin edilen dairenin kapıları açılmayınca polis ekipleri şüpheliyi itfaiye merdiveni ile camdan çıkartarak indirdi. Yakalanan şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Şüphelinin Aksaray başta olmak üzere birçok ilde ev, oto, işyeri hırsızlığı, birçok gasp olayı gerçekleştirdiği belirlenirken, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. Öte yandan, hastanede tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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