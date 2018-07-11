Aksaray’da diyabet hastalarına göz eğitimi verildi

Eğitimler kapsamında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Enes Uyar tarafından diyabet (şeker) hastalarına diyabetin gözlerde oluşturabileceği komplikasyonlar anlatıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Enes Uyar tarafında yürütülen "Diyabet Hastalarına Göz Hastalıkları Eğitimi Verilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitime 24 diyabet hastası katıldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Uyar, eğitime katılan şeker hastalarına düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalarını önerdi. Diyabetin gözlerde oluşturduğu hasarları tedavi etmenin, hastalığın gözlerde yapacağı komplikasyonları önlemekten daha zor olduğunu söyledi. Uyar, diyabetin gözleri nasıl etkilediği ve ne gibi belirtiler gösterdiğini anlatarak hastalardan gelen soruları da tek tek cevapladı.