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23 Aralık 2016 16:23

Aksaray’da ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürdü

Aksaray’da ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürdü

23 Aralık 2016 16:23

Aksaray Belediyesi, kar yağışı ile birlikte tüm ekipleri seferber ederek vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Gün içerisinde meydana gelen kar yağışı, şehri beyaz bir örtü ile kaplarken, Aksaray Belediyesi ekipleri de daha önce olduğu gibi temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayarak tedbir aldı. Bu anlamda 4 adet greyder, 2 adet tuzlama aracı, 4 adet hidromek kepçe ve 30 kişilik ekip, merkez başta olmak üzere şehrin her bölgesinde çalışmalarını yürüttü. Kar yağışının devam ettiği anlarda sürekli hareket halinde olan ekipler, şehrin merkezindeki yaya kaldırımlar ve ana arterler başta olmak üzere her yerde gün boyunca kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve yolları vatandaşların ulaşımına açtı.



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