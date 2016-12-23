Aksaray’da eski terminal projesine ’Piri Mehmet Paşa’ ismi verildi

Aksaray Belediyesi’nin projelendirdiği Eski Terminal Kentsel Dönüşüm projesine Osmanlı tarihine iz bırakmış devlet adamlarından Piri Mehmet Paşa adı verildi.

Aksaray Belediyesi, şehir merkezinde köhnemiş yapısı ile atıl vaziyette bulunan Eski Terminali, kentsel dönüşüm projesiyle yepyeni bir odak merkezi haline dönüştürüyor. Daha öncesinde kentsel dönüşüm noktasında bir türlü çözülemeyen bu konu, Aksaray Belediyesi’nin arazi üzerinde taşınmazı bulunan hak sahipleriyle görüşmeleri sonucu neticeye kavuştu. Yapılan anlaşmaya göre projenin uyarlanacağı sahada yıkım başlatan Aksaray Belediyesi, şehrin merkezinde ortaya çıkan geniş sahayı en verimli şekilde kullanmak için Piri Mehmet Paşa Çarşısı projesini tasarladı. Projede öncelikli olarak bölgede yaşanan oto park sıkıntısına çözüm için yeraltı oto parkına yer verildi bunun yanda üst yapıda 8 bloktan oluşan yeni iş ve ticari ofis yapılarına yer verildi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, projeye isim bulma konusunda bazı fikirlerin ortaya atıldığını ancak en uygununun ise ecdada yani Osmanlıya büyük hizmetleri dokunan aslen Aksaraylı olan Piri Mehmet Paşa’nın adı olduğunu belirtti. Başkan Yazgı, Piri Mehmet Paşa’nın müderrislikten başlayarak, başkatiplik, kadılık, defterdarlık, vezirlik ve son olarak da bugünkü Başbakanlık makamıyla eşdeğer sadrazamlığa kadar devlet terbiyesiyle yetişen ender devlet adamlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.