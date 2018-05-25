Aksaray’da felçli hastanın tıkalı şahdamarına stent takıldı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 gün önce felç geçiren bir hastanın tıkalı olan şahdamarı, anjiyoplasti ile açılarak stent takıldı. Yaklaşık 20 gün önce felç geçiren İsa Özbek (70) isimli hastaya yapılan tetkikler sonucunda sağ şahdamarının yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Nöroloji-Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji doktorları tarafından durumu değerlendirilen hastaya stent takılması kararı verildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesine alınan hastaya, kardiyologlar tarafından anjiyoplasti yöntemi ile şah damarına girilerek tıkalı olan bölge açılıp başarı ile stent takıldı.

Hastanın ve yapılan işlemin durumu ile ilgili bilgilendirme açıklaması yapan Kardiyolog Yrd. Doç. Dr. Sinan İnci, “Hastamız, şah damarı tıkanıklığına bağlı olarak yaklaşık 20 gün önce felç geçirerek, hastanemiz nöroloji servisinde tedavi altına alınmış. Nöroloji uzmanları tarafından konsültasyon amaçlı olarak kardiyoloji servisine sevk edilen 70 yaşında ki İsa Özbek isimli hastamıza yaptığımız tetkikler sonucu sağ şah damarının yüzde 80-90 oranında tıkalı olduğu tespit ettik. Hastanede görev yapan tüm kardiyolog doktorlar ve anjiyo ekibinin katılımı ile birlikte, ameliyatsız, dikişsiz ve narkozsuz olarak anjiyoplasti yöntemi ile sağ şah damarına girerek, damarın tıkalı olan bölgesini açıp, stent taktık. Hastamızı 24 saat yoğun bakımda takip ettikten sonra servise aldık, durumu gayet iyi” dedi.