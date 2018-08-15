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15 Ağustos 2018 15:01

Aksaray’da hayvan park yeri ve canlı hayvan borsası arife gününe kadar açık

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Aksaray’da Ticaret Borsası Tarım Ticaret Merkezi arkasında bulunan Hayvan Park Yeri ve Canlı Hayvan Borsası Cuma gününden arife gününe kadar açık olacak.

Aksaray’da hayvan park yeri ve canlı hayvan borsası arife gününe kadar açık

15 Ağustos 2018 15:01


Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Kıymetli Aksaraylı hemşehrilerim, bildiğiniz gibi mübarek Kurban Bayramı arifesine girmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile Aksaray Ticaret Borsamız bünyesinde Hayvan Park Yeri ve Canlı Hayvan Borsası, Allah nasip kısmet ederse Cuma günü itibari ile açık olup cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü yani Arife günü akşama kadar hizmet verecektir. Değerli hemşehrilerimizin kurbanlık ibadetlerini yerine getirmeleri için kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sadece Konya yolu üzerinde bulunan Aksaray Ticaret Borsası Tarım Ticaret Merkezi arkasındaki Hayvan Park Yeri Ve Canlı Hayvan Borsasından tedarik edeceklerdir. Ben bu vesile ile şimdiden Aksaraylı hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyor bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.




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