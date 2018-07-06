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06 Temmuz 2018 15:57

Aksaray’da hayvanlar 5 yıldızlı otelde

Türkiye’nin en modern Sokak Hayvanları İyileştirme Merkezlerinden birisi olan Aksaray Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, her yönüyle 5 yıldızlı otel gibi faaliyet gösteriyor.

Aksaray’da hayvanlar 5 yıldızlı otelde

06 Temmuz 2018 15:57


Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulan Rehabilitasyon merkezinde idari bina, mama hazırlama binası, erkek, dişi ve yavru köpek bölümleri, kedi bölümleri, kısırlaştırma ve tedavi bakım merkezleri çevre düzenlemesi ve temizliği ile adeta 5 yıldızlı otel gibi hizmet veriyor.


Aksaray Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyarete gelen Hayvan Hakları Federasyonu yöneticileri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyerek, “Aksaray Barınağı 5 yıldızlı otel gibi Hayvanların yaşam hakları, vicdani ve ahlaki değerler üzerinde” şeklinde konuştu.


Barınağa hayran kalan hayvan severler Aksaray Belediyesinin Sokak hayvanlarına verdiği değerin takdir edilecek nitelikte olduğunu belirterek, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, “Amacımız, korumaya muhtaç, zor durumdaki hayvanların en iyi şekilde bakımlarını yapmaktır" diye konuştu. Ve Aksaray Belediyesinin bu konuda en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.




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