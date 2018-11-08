Aksaray'da hiç sinemaya gitmemiş çocuklar sinemayla tanıştı

Aksaray'da köy ve kasabalarda yaşayan ve hiç sinemaya gitmemiş ilkokul çocukları, ilk kez geldikleri sinema ve alışveriş merkezinde gönüllerince eğlendi.

Aksaray'da kültürel ve sosyal faaliyetlerin artırılması kapsamında çocuklara yönelik bir proje hazırlayan Nora Alışveriş Merkezi, ‘Haydi Çocuklar Sinemaya' sloganıyla ilçeler, beldeler ve köylerde sinemaya gitmemiş ilkokul çocuklarını toplayarak sinemaya getirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen projeyle öğretmenler eşliğinde okullarından servis araçları ile alınan çocuklar, sinema ve alışveriş merkezinde gönüllerince eğlendi. İlk olarak sinemaya giren yaklaşık 85 ilkokul öğrencisi, ‘Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' isimli çizgi filmi izledi. Ardandan alışveriş merkezini gezen çocuklar burada yemek yedikten sonra mağazaları gezip oyun parkında eğlendi.

Sinemaya ilk kez geldiklerini söyleyen 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Cansu Kara, “İlk defa sinemaya geliyorum. Alışveriş merkezini gezeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu imkanı sunan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sena Ağır da, sinemanın çok güzel olduğunu belirtirken, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Buse Mutlu sinemayı çok güzel bulduğunu söyledi. 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi İrem Sultan, filmi çok beğendiğini söyledi. Gün boyu alışveriş merkezinde gönüllerince eğlenen çocuklar daha sonra yine servis araçlarıyla evlerine götürüldü.