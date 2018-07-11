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11 Temmuz 2018 17:50

Aksaray’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray’da İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 2.

Aksaray’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

11 Temmuz 2018 17:50

Dönem toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.


Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 2018 yılında Aksaray’da yürütülen yatırım projelerinin nakdi ve fiziki gerçekleşme durumları değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı.


Vali Aykut Pekmez toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Aksaray’da yürütülen projelerin son durumu hakkında açıklamada bulundu. Vali Pekmez, 15 kurum ve kuruluşun 2018 yılı yatırım programında yer alan 398 adet projenin toplam bedelinin 2 milyar 221 milyon 772 bin TL olup, bunun yaklaşık 1 milyar 41 milyon 474 bin TL’sinin önceki yıllarda harcandığını söyledi. Aksaray’da devam eden yatırımların 2018 yılı ödenek toplamının yaklaşık 374 milyon 301 bin TL olduğunu kaydeden Vali Pekmez Haziran ayı sonu itibariyle ödenek gerçekleşmesinin yüzde 36 düzeyinde olduğunu kümülatif ortalama yüzde 39 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi. 2018 yılı 2. Dönem itibariyle Aksaray’da yatırım programı içindeki 398 adet projeden 23’ünün tamamlandığını, 314’nünün devam ettiğini ifade eden Vali Pekmez 61 projesinin ise ihale ya da proje aşamasında olduğunu söyledi. Toplantıda daha sonra Vakıflar, İller Bankası A.Ş, MEDAŞ, TEİAŞ, DSİ 4. Bölge, Orman ve Karayolları Bölge Müdürleri ile bakanlıkların il müdürleri Aksaray’da devam eden yatırımların 2018 yılı 2. Dönemi itibariyle son durumu hakkında bilgi verdi.


Yatırımların uygulanmasında karşılaşılan sorunların aşılması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının önemini belirten Vali Pekmez, gerekli durumlarda kendisine bilgi verilmesini istedi.




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