Aksaray’da ilk defa tüp mide ameliyatı yapıldı

Vücut kitle indeksi 42 olan Rabia Ilgaz (19) isimli hastaya, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Namık Özkan tarafından, Laparoskopik yöntemle tüp mide (mide küçültme) ameliyatı yapıldı. Yıllardır kilo problemi yaşayan, birçok kez diyet ve egzersiz programlarına rağmen fazla kilolarından kurtulamayan Rabia Ilgaz, ameliyattan 5 gün sonra sağlıkla taburcu edildi. Aksaray’da ilk defa tüp mide operasyonunu başarı ile gerçekleştiren Prof. Dr. Namık Özkan, "Obezite çağımızın bir hastalığıdır. Obezite tedavisinde etkinliği kanıtlanmış en etkili yöntem cerrahi tedavidir. Herhangi bir ek hastalığı olmayan, diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi uygulandığı halde kilo veremeyen ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40’ın üzerinde olan hastalara bu ameliyatları uyguluyoruz. Bunun yanında VKİ 35’in üzerinde olup obeziteyle birlikte diyabet, hipertansiyon, eklem hastalıkları ve kolesterol yüksekliği gibi ek hastalıkları olan hastalara da bu ameliyatlar yapılabiliyor” dedi.

Prof. Dr. Özkan, ilk tüp mide ameliyatı ve hasta ile ilgili olarak, “Hastamız Rabia, hastanemize başvurduğunda 111 kiloydu ve VKİ 42 idi. Hastamızın daha önceden defalarca yaptığı diyet ve egzersiz tedavisine rağmen kilo veremediğini öğrendik. Yaptığımız çeşitli tetkik ve konsültasyonlar sonrasında ameliyat olmasında herhangi bir sakınca olmadığını tespit ettik. Ailesinin de onayını aldıktan sonra 19 yaşındaki genç hastamıza, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Aksaray’da ilk defa, Laparoskopik yöntemle tüp mide (mide küçültme) ameliyatı yaptık. Laparoskopik cerrahi yönteminde hastanın yarasının iyileşme süreci daha kısa olmakta, ağrı daha az hissetmekte, hastanede kalış süresi kısalmaktadır. Yaklaşık 5 gün kontrol amaçlı hastanede tuttuktan sonra sağlıkla taburcu ettik. Hastamız için yeni hayatı başladı. Hastamızın takibi diyetisyen desteğimiz ile devam edecektir ve bu tarihten sonra daha sağlıklı olarak kilo verecektir” dedi.