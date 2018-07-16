Aksaray’da musluklardan damacana kalitesinde su akacak

110 milyonluk dev yatırımla yapılacak arıtma tesisi, Aksaray’da bir ilki gerçekleştirecek ve musluklardan damacana suyu kalitesinde suyu evlere getirecek. Kurulacak ultrafiltrasyon/ters ozmos sistemi ile çalışacak bu tesis, deniz suyunu bile arıtabilecek teknolojiye sahip. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın göreve başladığı andan itibaren Aksaray’ın yıllardır çözüm bekleyen içme suyu meselesi hususunda önemli çalışmalara imza atıldı. İlk olarak Aksaray’ın yer altı su kaynakları noktalarını belirleyen Başkan Yazgı, DSİ bölge müdürleriyle birçok kez toplantı yaparak Aksaray’da DSİ aracılığı ile su kuyuları açılmasına öncülük etti. Seçimden önce söz verdiği gibi Aksaray’a temiz içme suyu getirmek için proje hazırlayan Başkan Yazgı, hazırladığı projeye Kalkınma Bakanlığından 110 milyonluk kaynak aktarılmasını sağladı. Projenin başlaması ile kaynak aktarma sürecine kadar geçen sürenin 1.5 ila 2 sene arasında zaman aldığını belirten Başkan Yazgı, “Biz bu süre zarfında sadece su projesiyle değil, Küçük sanayi sitesi projesi başta olmak üzere birçok projeyi eş zamanlı olarak takibini gerçekleştirdik” dedi.

Aksaray’a içme suyu temini noktasında projenin gerçekleşme hedefinin doğru süre zarfında ilerlediği söyleyen Başkan Yazgı, “Arıtma tesisi inşaatının kaba işleri sona erdi. İnce işçiliklerinin bitirilmesi ile beraber tesis içerisindeki mekanik ve elektrik işleri tamamlanacak. Projenin arıtma tesisi ile ilgili bu aşamada 18 milyon ek ödenek oluşturularak tesisin kalitesi ve standartları daha da arttırıldı. Yılsonu itibari ile arıtma tesisindeki tüm işler bitirilecek ve tesis tam anlamıyla hazır hale gelecek. Kalite standartları çok yüksek olacak olan tesisten çıkan suyu Aksaray halkı evindeki musluktan rahatça içebilecek” dedi. Proje içerisinde yer alan 5 adet su deposu yapım işi sürerken Laleli bölgesine 5.000 ton, merkez şehitliğin üstüne 1000 tonluk su deposu tamamlandı. Diğer su depoların yapımı ise sürüyor. Su projesinin son aşamalarından birinin depo inşaatları olduğunu söyleyen Başkan Yazgı, bir taraftan kalan diğer su depolarının inşaatı sürerken diğer bir yandan da arıtma tesisi inşaatında ince işçilik tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

"Şehirde uzun süreli kesinti olmayacak"

Arıtılan içme sularını şehre ulaştıracak bağlantı hatlarının şehir şebeke suyuna dahil edilme sürecinde yaşanacak su kesinlerinin minimum süre içinde gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin şimdiden alınmaya başlandığını söyleyen Başkan Yazgı, “Bu bağlantıların tamamı düşünüldüğünde normalde çok uzun sürmesi gerekiyor. Ancak biz, tüm bu kesintileri minimize etmek adına suyun basılacağı yeni terfi merkezi, yeni filtre binası ve geçici yeni depolar kuruyoruz. Yapılacak olan bu tesisler yürüyen büyük projenin hızını arttırmak ve Aksaray halkını su kesintilerinden korumak adına yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. Barajdan alınan mevcut suyumuzun kalitesinin sürekli korunduğunu aktaran Başkan Yazgı, barajdan alınan suyun koku ve tat problemine karşın gerekli tedbirlerin her zaman alındığını ve su alma yapısının yenilediğini sözlerine ekledi. Son olarak Aksaray’ı temiz suya kavuşturacak su projesinin kısa sürede bitmesinin hedeflediğini açıklayan Başkan Yazgı, projenin şimdiden Aksaray’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.