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11 Temmuz 2017 16:20

Aksaray’da OSB yolu açılışa hazırlanıyor

Aksaray ekonomisinin en önemli unsurlarından olan Aksaray Organize Sanayi Bölgesine giden yolda sertleştirme ve zemin sıkıştırma çalışmasının ardından başlayan sıcak asfalt çalışmasında sona yaklaşıldı.

Aksaray’da OSB yolu açılışa hazırlanıyor

11 Temmuz 2017 16:20


Her gün yaklaşık 20 bin kişinin kullandığı Organize Sanayi Bölgesi yolu, Aksaray Belediyesi tarafından asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Ağır tonajlı araçların geçmesi ve olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan OSB yolunda Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, 6 bin metre uzunluğundaki yolda sertleştirme ve zemin sıkıştırma çalışmasını tamamladıktan sonra sıcak asfalt çalışmalarına başlamıştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, OSB yolunun asfaltlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “OSB yolu 20 bin insanın kullandığı bir hat olduğu için özellikle burasının asfaltlanmasıyla ile ilgili çok yoğun talepler vardı. Biz de bu talepleri yerine getiriyoruz. Bundan sonra ortasında bir şerit çalışması yapmak suretiyle buradaki hizmetimizi tamamlamış olacağız. Refüjde de bir düzenleme yapmak suretiyle yolu tam anlamıyla kullanıma geçirmiş olacağız. Hem Aksaray’ımıza hem de Organize Sanayi Bölgemize hayırlı olur inşallah.”




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