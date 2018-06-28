Aksaray’da Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi hizmete açıldı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, alt geçit ile ilgili bir değerlendirme yaparak, alt geçidin sorunsuz olarak vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi. Başkan Yazgı’nın projeleri arasında yer alan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi yapılan özverili çalışmaların ardından kullanıma açıldı. Başkan Yazgı, “Alt geçidi 4 bölüme bölecek olursak 3 bölümü toprağın altındadır. Alt yapıyla ilgili Kanalizasyon, Su, Doğalgaz ve Medaş hatlarının hepsi alt geçidin yan tarafına taşındı. Alt Geçidin olduğu bölgede 50 yıl alt yapı sorunu yaşanmayacaktır” ifadelerini kullandı. Alt geçit sağlam zemin üzerine inşa edilmesi için projede Fore kazık ve bu kazıklar arasına Jet Grout çalışması yapıldığını aktaran Başkan Yazgı, “Alt geçidin yapılması aşamasında 557 tane Fore kazık çalışması ve Jet Grout dediğimiz zemini güçlendirmek ve yandan gelen su basıncını, sızmalara engel olmak maksadıyla yapıldı. Üzerinde 72 adet kirişin bulunduğu Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi sorunsuz şekilde trafiğe açık” dedi.

Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi inşaatında alt yapının tamamen yenilendiği açıklayan Başkan Yazgı, ani yağışlarına bağlı olarak gelişen su baskınlarına karşı alt geçitte alt yapı sıkıntısı olmadığını ve ulaşımın da aksamadığını aktardı. Başkan Yazgı, köprünün hizmete açılmasından hemen sonra Nisan, Mayıs, Haziran aylarında meydana gelen sağanak yağışlardan alt geçittin etkilenemediği, yoğun yağışlarda bile alt geçitte trafiğin normal seyrettiğini belirtti.