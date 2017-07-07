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07 Temmuz 2017 16:21

Aksaray’da rekor evlilik

Aksaray’da evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği gün olan 07.

Aksaray’da rekor evlilik

07 Temmuz 2017 16:21

07.2017 tarihinde 21 çiftin nikahı kıyıldı.


Aksaray Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarih açısından önemli olan 07.07.2017 gününde 21 çiftin nikâhını kıydı. 07.07.2017 tarihini özel olarak seçen genç çiftler anlamlı bir tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı eşi Hasibe Yazgı’nın da katıldığı törende, Elif Sinem ve Serkan Dumrul çiftinin nikâhlarını kıydı. Başkan Yazgı, genç çiftlere Türk Bayrağı, fincan takımı ve çeşitli hediyeler takdim etti.


Başkan Yazgı, 07.07.2017 gibi özel bir tarihte evlenmek isteyen tüm çiftlere ömür boyu mutluluk dileyerek, “Şehrimizde özel tarihte nikâhlarının kıyılmasını isteyen 21 çiftten bir tanesi olan Elif ve Serkan çiftinin nikâhlarını kıydık. Genç çiftimize ve bu özel günde evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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