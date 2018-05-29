Aksaray’da seracılık hızla gelişiyor

Üreticilerin sunduğu seracılık projelerinin yüzde 70’ini KOP karşılarken, üreticiler neredeyse hiç masraf yapmadan üretime başlıyor. Ziraat Odası Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Aksaray’da da uygulanan projeler kapsamında birçok üretici seracılığa yöneltilirken, üreticiler seracılıktan son derece memnun.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’da 13 adet sera projesinin olduğunu belirterek, “Kırsal Kalkınmada yeni umut KOP ile Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ilimizde Lale Bağı’nda 7 adet, Gücünkaya’da 6 adet olmak üzere toplam 13 adet sera yapıldı. Bu seralarımız, çiftçilerimize yüzde 70’i KOP destekli yüzde 30’u kendileri tarafından karşılanarak yapıldı. Bu seralardaki amacımız sera üreticilerimizi geliştirmek, Pazar sorununu çözmek ve teknolojiyle birleştirmek. Bu seralarımız 617 bin 500 TL’ye mal oldu” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Aksaray’da seracılığın gelişmesi için Kırsal Kalkınma ve KOP’tan yatırım alan üreticilerimizin serasındayız. Gördüğünüz gibi burası Antalya, Adana değil. Burası Aksaray. Aksaray’da da seracılığın gayet çok güzel olduğunu görüyoruz. Aksaray’da ürün deseninin değişmesi gerektiğini burada bir kez daha gördük. Seracılığa gerek hükümetimiz olsun, gerek KOP olsun, gerekse de kırsal kalkınma olsun ciddi şekilde destek veriyor. Bunun ne kadar verimli olduğu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Seracılıktan son derece memnun olduklarını belirten sera üreticisi Mustafa Öz, “Tarıma müracaat ettik. Kazandık ve 2 senedir uğraşıyoruz. Sağ olsun verdiler. Destekle aldım. Şu anda çok güzel gidiyor, memnunum. Allah razı olsun çok iyi oldu. Devletimiz var olsun. Şu anda satmaya başladık ürünlerimizi” diye konuştu.