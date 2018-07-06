Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray-Konya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 saat aralıksız olarak gerçekleştirdikleri sanal devriye görevinde bir sosyal paylaşım sitesinde küçük bir çocuğun tır kullandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Hakan G. (35) isimli şahsın kullandığı tırı yeğeni olan O.G. (10)’a vererek kullandırdığını belirledi. Hakan G. Yeşilova Jandarma Komutanlığı görevlileri ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Hakan G. çıkarıldığı savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak” suçundan adli işlem yaptığı Hakan G.’ye Karayolları Trafik Kanununun 36/3a maddesi gereğince 2 bin 18 TL para cezası kesti.