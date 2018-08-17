Aksaray’da Urfalı tarım işçileri suya kavuştu

Aksaray’da çoluk çocuk çadırlarda kalıp tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlayan Şanlıurfalı tarım işçilerinin yıllardır kanayan yarası olan su problemi Aksaray Valiliği ve Ziraat Odası Başkanlığı girişimleri ile çözüldü. Aksaray Valisi Aykut Pekmez öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından Şanlıurfalı tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu Aratol bölgesine yapılan sondajla su çıkartılarak tarım işçileri suya kavuşturuldu. 4 ayrı adet musluğun yapıldığı çeşmede tarım işçileri her türlü su ihtiyaçlarını gideriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, bölgede bin 500’e yakın tarım işçisinin çalıştığını belirterek, “Urfa’dan gelen tarım işçilerimiz 4’üncü aydan 11’inci ayın sonuna kadar köylerde üreticilerimiz ile birlikte çalışmaktadırlar. 4’üncü ayda gelip pancar çapası, şu anda ay çiçek kesme sezonu, daha sonra da pancar sökme sezonu kapsamında burada çalışıyorlar. Çalışan işçi kardeşlerimizin su ihtiyacı vardı. Bizlerde bunu valimize ilettik. Valimiz de bu yıl Kazıcıktolu köyüne kullanma suyu yaptırdı. Ben burada Aksaray Valisi Aykut Pekmez’e, il genel meclis üyelerimize ve il özel idaremize teşekkür ediyorum. Yaklaşık bin 500’e yakın işçimiz çalışıyor. Bu çalışan kardeşlerimiz yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında çalışıyor. Tabi su ihtiyaçları çok olduğundan dolayı su yetersizliğinden, su ihtiyaçlarını gidermek için valimizin onayıyla il özel idaresi tarafından buraya kullanma suyu getirdiler. Maliyeti de yaklaşık 50 bin TL. Burada çalışan kardeşlerimizin su ihtiyacını gideriyor” dedi.

Şanlıurfalı tarım işçisi 48 yaşındaki İsmail Küçük, "Valimize ve ziraat odası başkanlığına çok teşekkür ederim. Bizi suya kavuşturdular. Susuzluğumuzu giderdikleri için çok mutlu olduk. Önceden suyumuz yoktu. Ciddi su sıkıntısı çekiyorduk. Burada bin 500, 2 bin tarım işçisi çalışıyor. Bir eksiğimiz elektrik sorunumuz var. Lavabo, tuvalet ve banyo sorunlarımız da var. Onlarda giderilirse çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı tarım işçisi 52 yaşındaki Mehmet Özbay, “Daha önce suyumuz yoktu. Ben 25 yıldır buraya gelip gidip çalışıyorum. 25 yılımızı burada tarım işçisi olarak geçirdik. Şu an Valimiz, Ziraat Odası Başkanımız suyumuzu yaptırdı. Allah razı olsun. Şu anda elektrik ihtiyacımız var. Hanımlarımız gece geldiklerinde ekmek, yemek yapıyor karanlıkta. Bir de elektrik talebimiz var” diye konuştu.