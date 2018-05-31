Aksaray’da yetim çocuklar unutulmadı

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle parka giden çocuklar, çarpışan arabalara, dönme dolaba, korku tüneline, gondola, tırtıla, atlıkarıncaya binerek gönüllerince eğlendiler. Lunaparkta güzel bir günü geride bırakan çocuklar, aynı günün akşamında Aksaray Belediyesi ve İHH tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayının huzuru ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, “Ramazan ayında birçok iftarımız oluyor ama benim en çok önemsediğim ve en çok değer verdiğim itfarlardan bir tanesi sizlerle yaptığımız iftar. Bizler göreve geldiğimizden beri İHH ile beraber Ramazan ayının 15’inde böyle bir program yapıyoruz.. Öncesinde çocuklarımız lunaparkta eğleniyorlar. Şunu özellikle söylüyorum Sayın Valimizin kıymetli eşleri ve değerli eşimin çocuklarımıza bizlerden daha güzel baktıklarını ve onların her türlü programlarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etmek istiyorum. Onlara özel teşekkür ediyorum gerçekten bunu hak ediyorlar. Yetimin esas koruyucu kollayıcısı Allah. Bizlerde bu emanetleri en güzel şekilde değerlendirmek ve onlara hizmet etmek için varız. Sizlere hizmet etmek aslında peygamberimize hizmet etmektir. O nedenden dolayı sizlere geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programına Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Kartal, İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, resmi kurum müdürleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda yetim çocuk katıldı.