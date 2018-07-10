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10 Temmuz 2018 14:04

Aksaray’daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da Cumartesi günü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2’si çocuk 5 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray’daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

10 Temmuz 2018 14:04


Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Hakan Ş. (43) idaresindeki 34 SY 0586 plakalı otomobil, Aksaray’a 18 kilometre kala Yanlızceviz Köyü kavşağında Şevket B. (62) idaresindeki 34 RC 2664 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüs ve otomobil buğday tarlasına düşerken, minibüste bulunan sürücü ile Bayram Baltacı (72), Y.Z.K. (11), E.Z.K. (2) ve Naime B. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bayram Baltacı, sevk edilerek tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




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