Aksaraylı gaziler Karadeniz kültür gezisine çıktı

Sabah saatlerinde Kurşunlu Cami önünde düzenlenen uğurlama törenine Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk katıldı. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, kültür gezisine çıkan tüm gazi ve yakınlarının Somuncu Baba diyarı Aksaray’ı en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade ederek, hayırlı yolculuklar diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Temsilcisi Mustafa Dağ da, “Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediye Başkanlığının katkılarıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Temsilciliği olarak ikinci kez kültür gezisi düzenliyoruz. Kültür gezimize Kore, Kıbrıs ve terör malulü gaziler ile eşlerinden oluşan 40 kişilik grup katılıyor. Karadeniz gezimiz Samsun, Trabzon ve Artvin’i kapsıyor. Gaziler Derneği olarak Aksaray’ımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bu vesileyle bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Jandarma Alay Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüze gazi aileleri ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.