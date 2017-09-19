ATSO 5 yıldızlı hizmete kaldığı yerden devam ediyor

Dönem boyuna 2’inci defa 5 yıldızlı oda olmanın tescillendiğini belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, “2013 - 2017 yılı yönetim kurulu görevine geldiğimizde odamızı Londra, Paris, Amsterdam’daki Avrupa Odalarının verdiği hizmetleri nasıl verebiliriz derken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akreditasyon Sistemi ile bunun mümkün olduğunu gördük. Hemen Oda olarak bu sisteme başvuru yaparak denetimlere tabi olduk. O kadar zor bir o kadar da emek isteyen bu sistemin sonunda başarılı bir şekilde çıkarak, 2014 yılında Türkiye’nin 5 Yıldızlı Odaları arasında 10. Dönemden adımızı yazdırdık. Her yıl 3 süren belge süresi boyunca odamız üyelerimize en iyi hizmeti vermiş ve bu anlamda üyelerimizin takdirini kazanmıştır. Geçtiğimiz gün içerisinde yeniden denetimlere tabi olan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odamız yeniden denetimlere tabi olmuş ve 5 Yıldızlı Oda olduğumuz 2. Defa dönemimizde tescillenmiştir. Allah’a şükürler olsun ki başta personellerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımız sürecin altından başarı ile kalkmıştır. Bu yüzden hem personellerimize hem de yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyor, 5 Yıldızlı Akreditasyon Belgemizin Odamıza ve İş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.