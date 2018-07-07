ATSO Başkanı Göktaş mega projelerin startını veriyor

“Geleceğin Sanayi Kentini Aksaray’da inşa ediyoruz” sloganı ile çalışmalara başlayan ATSO Başkanı Göktaş, kamuoyu ile ilk etapta öncelik verdikleri 3 mega proje hakkında açıklamalarda bulundu. Ortak aklın gücüyle hareket ederek, mega projeleri sıralayan ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Nisan ayında göreve gelmemiz ile başlayan hayırlı olsun ziyaretlerinin hemen sonrasında ATSO yönetimi olarak şehrimiz sanayisinin geleceğine yön verecek 2023 hedeflerine ulaştıracak projelerimiz için çalışmalara başlıyoruz. Aksaray’da devasa büyüklükte bir Güneş Enerjisi Sanayisi kuracağız. Bu projemize hayata geçirebilir isek ilimiz geleceğin en büyük yatırımlarına ev sahipliği yapacaktır. Bugün Ülkemizin önde gelen sanayi kentlerinin buna benzer projeler yapılmaya başlandı fakat Aksaray bu proje için Türkiye’de bulunmaz bir noktadadır. Sultahnanı- Eskil ve İncesu’da tarıma elverişsiz olan alanlar bu proje için ülkemizin en uygun yerleridir. Şehrimizde bölgenin arazileri ve maliyeti de dikkate alındığında Türkiye’de yapılacak güneş santrali yatırımları için cazibe merkezi Aksaray olacaktır. Aksaray neden bu güçten bu fırsattan böylesine önemli bir projeden geri kalsın. Bu anlamda ATSO Yönetimi olarak ilk adımı atmaya ve gerekli fizibilite çalışmalarını yapmaya başladık. Sayın Valimizin, Milletvekillerimizin, Belediye Başkanlığımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, Kamu Kurumlarımızın ve bu şehre gönül vermiş insanlarımızın katkısı ile bu mega projeyi inşallah Aksaray’a kazandıracağız” dedi.

"Konya yolunda organize sanayi bölgesi inşa edilecek"

Aksaray - Adana karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesine ek olarak 2. Organize Sanayi Bölgesinin Aksaray- Konya karayolu üzerinde olması için çalışmalara başlayacaklarını belirten ATSO Başkanı Göktaş, "Şehrimiz Organize Sanayi Bölgesinin, Yeni Sanayi Sitesinin Adana yolu üzerinde olması nedeniyle o bölgede inanılmaz bir hareketlilik yaşanacaktır. İlerleyen yıllarda o bölge trafiği bile kaldıramayacak yoğunluğa ulaşacağından, genişleme alanlarının biteceğinden dolayı yeni bir hat üzerinde yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması Aksaray için kaçınılmaz bir durumdur. Bu anlamda Konya yolu üzerinde bulunan alanlarımız Organize Sanayi Bölgemiz için son derece uygun noktadadır. Tren yolunun önümüzdeki yıllarda tamamlanacak olması ile birlikte Aksaray’a gelecek yatırımları düşündüğümüzde bu projemiz çok doğru bir adım olacak ve şehrimizin sanayisini mevcut bulunduğu konumdan çok daha yukarılara taşıyacaktır” dedi.

"İlçelere KOBİ düzeyinde sanayi kentleri inşa edilecek"

Yıllardır ilçelerin sanayisine gerekli hassasiyetin gösterilmediğinin altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, ilçelere müjde verdi. İlçelerin şehrin kalbi olduğunu belirten Göktaş, “Ortaköy, Eskil, Sultanhanı, Güzelyurt, Gülağaç, Sarıyahşi ve Ağaçören ilçelerimizde bölgenin ihtiyacına yönelik olarak küçük ve orta ölçekli büyüklükte sanayi siteleri inşa edeceğiz. Yıllardır İlçelerimizin sanayilerine yönelik olarak adımlar atılmak istendi fakat o adımlar bir türlü tamamlanamadı. Bu anlamda bizler kollarımızı çok erken sıvayarak hemen çalışmalarımızı başlatacağız. Gerekli Fizibilite çalışmalarımızı yaparak hangi ilçemizin sanayi sitesine ihtiyacı varsa gerekli her türlü adımı atacağız. Açıklamamın başlarında söylemiş olduğum gibi Aksaray gelecek 10 yıl içerisinde devasa büyüklükte bir sanayi kenti olabilir. Hep hayalini kurduğumuz sanayi şehirlerinden biriside şehrimiz olabilir. Bu hayale Ortak Aklın Gücü ile hareket edersek ulaşabiliriz. Henüz göreve gelmeme 3 ay gibi çok kısa bir süre olmasına rağmen adımlarımızı hızlı atıyoruz. Tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum ki geleceğin sanayi kentini Aksaray’da inşa edeceğiz” dedi.