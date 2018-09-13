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Bakan Varank roket atışlarını izleyerek öğrencileri tebrik etti

ROKETSAN sponsorluğuyla gerçekleştirilen Teknofest Roket Yarışmasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Makina Sanayi Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar roket atışlarını izleyerek öğrencileri tebrik etti.


Bakan Varan, Baykar Makina Sanayi Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve diğer protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerin geliştirdiği roketlerin atışını izledi. Başarı ile gerçekleştirilen roket atışlarının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler öğrencileri tebrik etti.


Aksaray'da Tuz Gölü Bölgesinde gerçekleştirilen roket atışlarında bir konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, “Biraz önce 2 atış izledik. Bizde heyecanlandık ve mutlu olduk. Bu yarışmalara hem liselerden hem üniversitelerden gençlerimiz katılıyor. Biraz önce sohbet ettik. Heyecanlarına ortak olduk. Bu tip yarışmalarla inşallah gençlerimizi hem havacılık sanayine, hem de teknolojiye alıştıracağız. Buradan yetişen gençlerimiz ile ileride çok önemli başarılara imza atacağız. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ROKETSAN olsun, Savunma Sanayi Başkanlığı olsun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın paydaşlarıyla beraber çok güzel hizmetlere, başarılara imza atacağız” dedi.


Baykar Makina Sanayi Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise, “Bu yarışmalara Türkiye'nin her tarafından 157 takım başvurdu 1 sene önce. 1 sene önce verilen şartnameler çerçevesinde tabi dünyada roket yarışmaları sadece 2 ülkede yapılıyor. 1'incisi ABD, 2'incisi Türkiye. İlk defa ülkemizde böylesine yüksek teknolojiyle alakalı, havacılık ve uzayla alakalı tabi ki genç kardeşlerimizin tasarlayıp kendi roketlerini bilimsel teknik kriterleri geçecek şekilde üretip sonrasında da burada dün ve bugün atışları yapmalarıyla gerçekleşti. Bu genç kardeşlerimiz burada bugün atılan tohumlarla ülkemizin savunma, hava savunma sistemlerini geliştirecekler. Uzayla personel ve kargo taşıyan roket sistemlerini geliştirecekler. Ülkemizi uzaya taşıyacaklar. Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecekler” dedi.

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