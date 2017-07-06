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06 Temmuz 2017 15:12

Başkan Yazgı: "15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 15 Temmuz’un Türkiye’nin dönüm noktası olduğunu belirterek, milletimizin bu tarihte destan yazdığını söyledi.

Başkan Yazgı:

06 Temmuz 2017 15:12


Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 15 Temmuz münasebetiyle gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yazgı, 15 Temmuz’un Türkiye’nin dönüm noktası olduğunu belirterek, “Hiçbir zaman 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız. Milletimiz; o hain gecede Cumhurbaşkanımızın ve Başkanımızın çağrılarına meydanlarda nöbet tutarak cevap verdi. Darbe girişimine ve vesayete boyun eğmedi. Bizler de demokrasinin perçinleştiği bu günü unutturmamak için çeşitli etkinler gerçekleştireceğiz. AK Parti Genel Merkezimizin talimatıyla yapacağımız etkinlerde 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak, o dik duruş ruhunu yeniden yaşatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Etkinlikler hafta boyu devam edecek


11 Temmuz 2017 tarihinde başlaması planlanan etkinliklerin içeriği hakkında bilgi aktaran Başkan Yazgı, “Etkinliğimiz şehitlik ziyareti ile başlayacak. Tüm ülkemizde olduğu gibi etkinlik öncesinde Aksaray Minarelerinde ezanlar ve selalar okunacak. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında, halkımızla birlikte yeniden sabaha kadar nöbet tutacağız. Dualar edeceğiz. Sinevizyon gösterilerini meydanımızda dev ekrana yansıtacağız. 6 gün sürecek etkinlik esnasında vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarımız olacak. Bunun yanında mehteran gösterileri, 15 Temmuz’u anlatan konferanslar, ücretsiz olarak 15 Temmuz hatıra fotoğrafı platformu kuracağız, 15 Temmuz Hatıra Defteri Köşesi oluşturacağız. 15 Temmuz’u anlatan fotoğraf sergisi açarak vatandaşlarımızın 15 Temmuz ruhunu canlı tutmalarına öncülük edeceğiz. Darbelere karşı milletimizin her daim dik durduğunu göstereceğiz ki; hiçbir güç bırakın darbe yapmayı, darbe düşüncesini akıllarına bile getiremesin. Bu vesile ile tüm halkımızı 11 Temmuz’da başlayacak etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.


Program kapsamında hafta boyunca minarelerden ezanlar ve selalar okunacak, ardından darbe konulu tiyatro ve konferanslar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi TBMM’nin bombalandığı saatlerde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapacağı konuşmalar da Aksaray Belediyesi tarafından meydana kurulacak ekrandan canlı izlenecek.




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