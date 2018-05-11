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11 Mayıs 2018 10:29

Başkan Yazgı, engelli dernek temsilcileriyle bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Engelliler Dernek temsilcileri ve özel çocuklarla buluştu.

Başkan Yazgı, engelli dernek temsilcileriyle bir araya geldi

11 Mayıs 2018 10:29


Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesinin engelli dostu bir belediye olduğunu söyledi. Aksaray Belediyesi olarak özel sporcuların desteklendiği gibi engelli vatandaşlara ulaşımdan sağlığa birçok hizmetlerin sunulduğunu hatırlattı. Engellilerin hiçbir zaman toplumdan soyutlanamayacağının altını çizen Başkan Yazgı, engellilerin günlük yaşantılarını kolaylaştıracak her türlü projeye destek verildiğini ifade etti. Kaldırımların, toplu ulaşım araçların engellilere uyumlu olduğunu, şehrin muhtelif yerlerinde engelli şarj istasyonları kurulduğunu anımsatan Yazgı, özel çocuklar için sanat atölyesi olmak üzere Engelli Koordinasyon Merkezinin özel çocuklar ve insanlarımızın hizmetine sunulduğunu aktardı.


Engelliler Dernek Başkanı Bekir Kaya, Beyazay Derneği Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kayıhan Erbaş, yakın ilgisinden dolayı Başkan Yazgı’ya teşekkür etti. Başkan Yazgı, her zaman derneklerin ve özel çocukların yanında olmayı sürdüreceğini açıkladı.


Aksaray Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Engelliler Derneği Şube Başkanı Bekir Kaya, Beyazay Derneği Şube Başkanı Yrd. Doç. Mustafa Kayıhan Erbaş, 68 Görme Engelliler Spor Kulübü, Somuncu Baba Engelliler Spor Kulübü, Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleri, özel sporcu ve özel çocuklar katıldı.




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