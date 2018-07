Başkan Yazgı vatandaşlarla buluşuyor

Her zaman halkın içinde olan Başkan Yazgı, halk gününde de vatandaşlarla birebir görüşerek istek ve taleplerini dinliyor. Vatandaşların isteklerine çözüm bulunması için ilgili birim müdürlerine talimatlar vererek anında çözüm üretiyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her zaman olduğu gibi bu hafta da halk günü münasebetiyle kendisiyle görüşmek isteyen yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti. Başkan Yazgı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Başkan, birçok istek ve talebi daha görüşme esnasında iken çözüme kavuşturdu. Bazı taleplerin not edilerek gerekenin yapılmasını istedi.

Başkanla yüz yüze güreşen vatandaşlar da, teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.