Başkan Yazgı, “Yaptığımız projelerle şehrin vizyonu değişti”

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaklaşan seçimi milat olarak değerlendirerek, “24 Haziran ülkemiz için şehrimiz için bir dönüm noktasıdır. Yatırım ve hizmetlerin devamı için halkımızı 24 Haziranda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istikrardan yana tercih kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Yazgı, Aksaray’ın ufkunu açacak en önemli projeler arasında yer alan 370 milyon liralık yeni sanayi sitesi projesi olduğunu, TOKİ ile protokol imzalandıktan sonra ihalesinin yapıldığını belirterek, en kısa sürede inşaat aşamasına geçileceğini ve 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Aksaray için büyük ve önemli projelerden birinin de içme suyu projesi olduğuna işaret eden Başkan Yazgı, Aksaray’ın yıllardır çözüm bekleyen içme suyu konusunda son derece önemli 110 milyon liralık dev bir projenin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Yazgı, 10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Piri Mehmet Paşa Çarşısının modern bir alışveriş mekanı olarak şehre yeni bir kimlik kazandırılacağını söyledi. Trafik sıkışıklığını çözmek adına ’Efor Kavşağı’ olarak bilinen bölgeye Piri Mehmet Paşa Alt Geçidini yaparak trafiğin rahatlatıldığını anımsatan Başkan Yazgı, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Ecemiş Suyu projesi içi fizibilite çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Altyapı ve asfalt çalışmalarına da değinen Başkan Yazgı, 800 kilometrelik geniş bir yol ağı olan Aksaray’da 4 yılda 670 bin ton asfalt kullanılarak 485 kilometrelik rekor seviyede asfalt atıldığını ifade etti. Başkan Yazgı, bu kapsamda 250 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması yapıldığını 760 cadde ve sokakta yol açma, genişletme ve stabilize çalışması yapıldığını kaydetti.

Altyapı çalışmalarında da rekor kırıldığını ifade eden Başkan Yazgı, 4 yıl gibi kısa sürede çok uzun yıllara sığacak altyapı çalışmaları yapıldığını belirterek, 71 bin 703 metre kanalizasyon, 18 bin 145 metre yağmur suyu, 102 kilometre içme suyu şebekesi yapıldığını, şehrin farklı noktalarında neredeyse 30-40 yıldır değişmeyen su hattına bağlı vana ve tesisat sistemlerinin değiştirildiğini kaydetti. 4 yılda 22 köprü yaptıklarını ifade eden Başkan Yazgı, “Merkez başta olmak üzere yaya ve araç trafiği akışını hızlandırmak için şehrin muhtelif yerlerine 22 adet araç ve yaya köprüsü yaparak trafiği hızlandırdık” dedi.

Göreve geldikten sonra Aksaray Belediyesinin gelirlerinin yüzde 107 oranında artırdıklarını belirten Başkan Yazgı, 123 milyon 508 bin TL olan belediye bütçesini etkin ve verimli kaynak kullanımı ile 2018 yılı itibarıyla yüzde 107 artırarak 256 milyon TL’ye yükselttiklerini, bu durumun hizmet kalitesini artırdığını ve projelerin hızla bitmesini sağladığını ifade etti. Başkan Yazgı, şehre kazandırdığı diğer önemli projelerden de özetle bahsederek, 4 yılda Aksaray’a 1 milyar liralık yatırım yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.