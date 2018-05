Bilal Erdoğan, TÜGVA Aksaray il temsilciliğini açtı

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, ilk defa gece yarısı açılış yaptıklarını belirterek, “3 tane ilimizin il temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirdik. İlk defa bu saatte il temsilciliğimizi açıyoruz. Aksaray 249. binamız oldu. Türkiye Gençlik Vakfı kısa bir tarihi olmasına rağmen gençlerin içinde olduğu yönetiminde olduğu karar veren mekanizmalarda olduğu uygulayan olduğu ve uygulanan projelerden de faydalanan bir anlayışla gençliğimizi bugünden itibaren sorumluluk vererek yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise “Öncelikle TÜGVA Aksaray İl Temsilciliğinin Aksarayımıza, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı hizmetin vücut bulmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerin dostu bir belediye olarak göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimize yönelik sayısız projeyi hayata geçirdik. Daha geçtiğimiz haftalarda toplamda 78 bin metrekare alana sahip içerisinde gençlik merkezi projesi de bulunan Recep Tayyip Erdoğan gençlik parkını hizmete açtık. Gençlerimize her zaman güvendik ve gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ettik” diye konuştu.

“Bu mücadeleyi bugüne kadar kanımız pahasına sürdürdük”

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, “Bin yıl önce geldiğimiz Anadolu’yu vatan tutmak her zaman zor oldu. Her zaman bu konuda bedeller ödedik. Her fırsatta bizi Anadolu’dan atmak isteyen Haçlı Seferleriyle başlayan zihniyetle mücadele etmek zorunda kaldık. 80 öncesinde sağ sol çatışmaları daha sonra bölücü terör örgütü bu emeli gerçekleştirmek için çalıştı. Maalesef 15 Temmuz 2016 da belki dünyanın en büyük hain girişimiyle karşı karşıya kaldık. Kendi uçağımız kendi tankımız kendi meclisimizi emniyetimizi bombaladı. Kendi halkımızı bombaladı. Bu mücadele bugünde devam edecek bundan sonra da devam edecek. Elbette bu mücadeleyi bugüne kadar kanımız pahasına sürdürdük Mehmet Akif’in dediği gibi toprağımızın her yerin den şüheda fışkıracak durumdayız her karış toprağımız şehit kanıyla sulandı” dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Aksaray Şubesinin açılışında, TÜGVA’nın, ortaokuldan üniversiteye, çalışan gençlere kadar tüm gençliği, sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle buluşturan yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi. Gençliğin korunmasının, anayasal bir görev olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Dünyaya sadece savaş, zulüm, baskı, sömürgecilik götüren batı medeniyetine karşı işte biz, ecdadımızdan aldığımız ilhamla yeniden bir dik duruş sergiliyoruz. Artık Türkiye öyle bir noktaya geldi ki gençliğimizi zehirleyen bütün bu etkenleri önümüze süren zihniyetle mücadeleye başlayabildi. Filmlere bakıyorsunuz; içkiye, uyuşturucuya, şiddete, aile bağlarının kopmasına özendiriyor. Tamamen bireyci, zevkine göre, hazlarıyla yaşayan bireylere özendiriyor. Şimdi bunlarla mücadele, ´etme, gitme, yapmasıyla olmuyor. Bunlarla mücadele etmemiz için, bu zihniyetin sahipleriyle mücadele etmemiz gerekiyordu ve hamdolsun 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, nasıl ‘dünya 5´ten büyüktür’ diyorsak, bu zihniyetin ağa babalarıyla da mücadele etmeye başladık. Türkiye´yi, gezi kalkışması, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla Suriye’ye, Mısır´a çevirmek isteyenlere rağmen, Türk milleti, liderinin arkasında durarak bu mücadeleye sahip çıktı. Güçlü Türkiye´nin öz güven aşıladığı gençler, yetişerek, çok daha büyük işlere imza atacak, bütün dünyayı kirleten, zulmün gölgesine bırakan, yeni bir dünya savaşının adeta tamtamlarını vuran bu köhnemiş batı zihniyetiyle, kendi medeniyetlerinin bayraktarı olarak mücadele verecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜGVA Aksaray il temsilciliğinin açılış kurdelesinin kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Protokol Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aksaray il temsilciliğinin içerisi gezerek bilgiler aldı. Açılış programı sahur yapılmasının ardından sona erdi.

Açılış törenine, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Mustafa Serdengeçti, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Milletvekili Adayı Muhammed Aktaş, TÜGVA İl Başkanı Hacı Tok, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.