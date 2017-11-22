Damperi açılan kamyon MOBESE direğini yıktı

Olay, Aksaray-Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Y. (27) idaresindeki 68 BE 378 plakalı kamyon, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyredenken bilinmeyen bir nedenle damperi açıldı. Bu sırada yükselmeye başlayan kamyonun damperi İl Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE kameralarının bulunduğu direği yerinden söktü. MOBESE kameraları direk ile birlikte kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Bülent Y. ise damperin aniden açıldığını söyledi.