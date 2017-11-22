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22 Kasım 2017 13:14

Damperi açılan kamyon MOBESE direğini yıktı

Aksaray’da seyir halindeyken aniden damperi açılan kamyon MOBESE direğini yıktı.

Damperi açılan kamyon MOBESE direğini yıktı

22 Kasım 2017 13:14


Olay, Aksaray-Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Y. (27) idaresindeki 68 BE 378 plakalı kamyon, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyredenken bilinmeyen bir nedenle damperi açıldı. Bu sırada yükselmeye başlayan kamyonun damperi İl Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE kameralarının bulunduğu direği yerinden söktü. MOBESE kameraları direk ile birlikte kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Bülent Y. ise damperin aniden açıldığını söyledi.




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