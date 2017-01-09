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09 Ocak 2017 12:10

Eskil Belediyesi’nden çocuklara tiyatro şöleni

Eskil Belediyesi’nden çocuklara tiyatro şöleni

09 Ocak 2017 12:10

Aksaray’ın Eskil İlçe Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik orman ve ağaç sevgisi temalı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Eskil Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen tiyatro gösterisine çok sayıda öğrenci katılırken, öğrenciler tiyatro gösterisinde bilinçlendirildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, “Belediyemiz, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Bosch katkılarıyla İlçemizde çocuklarımıza yönelik Eskil Belediyesi Çok Amaçlı Salonda Yönetmenliğini Kerem ALIŞIK’ın yaptığı Orman ve Ağaç sevgisi temalı tiyatro düzenledik. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nu, çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılayan "La Fonten Orman Mahkemesinde" isimli oyunuyla İlçemizdeki minik tiyatro sevenlerle buluşarak, çocukları hem eğlendirdi, hem de miniklere ağacı doğayı sevmeyi ve bunları korumanın önemine değindi” dedi.



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