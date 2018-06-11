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11 Haziran 2018 15:37

Eskil Devlet Hastanesine ek acil ünitesi açıldı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yapımı tamamlanan Eskil Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi törenle hizmete açıldı.

Eskil Devlet Hastanesine ek acil ünitesi açıldı

11 Haziran 2018 15:37


Geçtiğimiz günlerde D gurubu rol hastane modelinden, C gurubu hastane modeline yükseltilen Eskil İlçe Devlet Hastanesinde yapımı tamamlanan acil servis ünitesi törenle hizmete açıldı. Protokol ve siyasiler tarafından yapılan açılışın ardından protokol üyeleri hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Burada bir konuşma yapan Sağlık İl Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, “Hastanemizin acil ünite açılışını gerçekleştirdik. Hastanemiz C grubu hastane sınıfına geçmiştir. Türkiye’de ve Aksaray’da olmak üzere kaliteli, güvenilir ve kesintisiz sağlık hizmetleri en ücra köşelere bile ulaşıyor. Hükümetimizin destekleri ile sağlık sektörümüz her geçen gün daha da gelişerek vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.


Açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz, Mustafa Serdengeçti, Cengiz Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal, Aksaray Milletvekili Adayı Muhammed Aktaş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, İl Genel Meclis üyeleri, hastane yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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