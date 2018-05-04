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04 Mayıs 2018 09:28

Eskil’de "Evde çocuk bakımı kursu" tamamlandı

Aksaray’ın Eskil İlçe Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sodes Projesi kapsamındaki “Evde çocuk bakımı kursu” tamamlandı.

Eskil’de

04 Mayıs 2018 09:28


Eskil Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sodes Projesi kapsamında kadınlara verilen “Evde Çocuk Bakım kursu” 6 aylık sürenin ardından sona erdi. Kursa devam eden kursiyerler sertifikalarını yapılan törenle aldı. Programda konuşan Sodes Proje Sorumlusu İbrahim Kılıçe, “Evde Çocuk Bakım Kursu 436 saatlik bir kurs olup Sodes Projesi kapsamında yapılmaktadır. Bu kursu açmaktaki gayemiz, ilçemizde memur ve çalışma hayatı olan ailelerin çocuklarını eğitimli bireylere teslim etmelerini amaçladık. Projemiz toplam 300 bin TL değerinde bir proje olup Tuz Gölü çevresinde mesleki eğitim ve sosyal yaşamı geliştirmeye yönelik bir projedir” dedi. Kurs hocası Ayşe Nar ise, “Kursiyerlerimize evde çocuk bakımı ve gelişimi hakkında kurs verdik. Kursiyerlerimiz kurslarını başarılı bir şekilde tamamladı ve bugün sertifikalarını veriyoruz” dedi.


Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kolukısa da, “Sodes Projesi kapsamındaki faaliyetlerimiz devam etmekte olup, yaklaşık 300 bin TL değerindedir. Bu projenin en önemli ayaklarından birisi de ’Evde Çocuk Bakımı ve Gelişimi’ kursuydu. Bu programımızda bugün sertifika dağıtımı programıyla sona erecektir. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.




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