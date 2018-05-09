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09 Mayıs 2018 19:38

FETÖ/PDY’den gözaltına alınan AA muhabiri itirafçı olarak hakim karşısında

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem abilerine yönelik gerçekleştirilen ve aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 19’a çıkarken, şüphelilerden 4 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı.

FETÖ/PDY’den gözaltına alınan AA muhabiri itirafçı olarak hakim karşısında

09 Mayıs 2018 19:38


Operasyon, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin öğrenci yapılanmasının mahrem abileri oldukları belirlenen ve aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezli Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, Gebze, Ankara, Malatya, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bugün itibari ile gözaltı sayısı 19’a yükselirken, AA Aksaray Muhabiri T.K. (30), bugün 3 şüpheli ile birlikte emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında firari olan 1 şüphelinin aranması devam ediyor.


Gerçekleştirilen operasyonun ardından araştırmayı hızla sürdüren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şubesi ekipleri, şüphelilerin askeri okul, polis okulu ve ortaokulların mahrem imamları olduklarını tespit etti. Bu konuda detaylı bir araştırma ve soruşturma yürüten ekipler birçok delil elde ederken, ayrıca şüphelilerin ortaokul öğrencilerinin de abisi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan AA Muhabiri T.K.’nın itirafçı olduğu öğrenilirken, şu an FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak cezaevinde olan Ferhat K. tarafından Aksaray’a getirildiklerini, burada ağabey olduklarını ve bu kapsamda üniversitede ve ortaokullarda ağabeylik yaptıklarını ifadesinde söylediği öne sürüldü.


Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.




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