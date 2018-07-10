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10 Temmuz 2018 14:11

İç çamaşırından eroin çıktı

Aksaray’da bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri, araçta ve bir kadının iç çamaşırında 40 gram eroin maddesi ele geçirdi.

İç çamaşırından eroin çıktı

10 Temmuz 2018 14:11

Operasyonda 3 şahıs tutuklandı


Operasyon, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakasını belirledikleri aracı Ankara yolunda bekledi. 68 BJ 703 plakalı aracın Aksaray sınırlarına girmesi üzerine aracı takibe alan ekipler, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda sürücü İsmail Ö. ve araçta bulunan Gülüşan K. ile Yunus K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada 20 gram, Gülüşan K. isimli kadının üzerinde yapılan aramada da iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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