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09 Ağustos 2018 14:02

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

09 Ağustos 2018 14:02


Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Mustafa D. (63) idaresindeki 63 M 2063 plakalı otomobil, Taşpınar mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Mustafa D., M.A.Y. (11), A.Y. (15), Ümmügülsüm D. (21) ve Ayşe Aysel D. (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılardan aracın arka koltuğunda oturan Ümmügülsüm D.’nin bulunduğu yerde sıkışması üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri sıkışan yaralıyı yaklaşık 15 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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