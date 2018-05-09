MHP’li aday adayı Çelebi yüzlerce kişiye telefon numarasını verdi

Çelebi, “Milletvekili dediğiniz kişi milletin vekalet verdiği kişidir, bu numarayı size vermemin nedeni, kısmet olur da milletvekili adayı olursam 24 saat bana her türlü konuda ulaşabileceksiniz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem Aksaray Milletvekili Aday Adayı Orhan Çelebi, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek aday adaylığı açıklamasını yaptı. Ankara Caddesinde yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle başlayan program, MHP Aksaray İl Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıyla devam etti. Toplantıya parti yöneticileri, Ülkü Ocakları yöneticileri, teşkilat mensupları, Çelebi’nin ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı. MHP İl Başkanı Mustafa Çölkesen’in seçim ve aday adaylıkları ile yaptığı açıklamanın ardından, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem Aksaray Milletvekili Aday Adayı Orhan Çelebi aday adayı olduğunu açıkladı. Çelebi, “Mensubu olmaktan şeref duyduğum, ülkücü hareketin siyasi temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisinden Milletvekili aday adayı olarak hem ülkemize hem ilimize hem de davamıza katkı sunmak üzere bir yola çıkıyorum. Türk Milletinin birlik ve beraberliğini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak ve kollamak yolunda gayret sarf etmek için MHP’den aday adayı oldum” diye konuştu.

“Bir telefonun ucunda sorunlarınıza ortak olacağız”

Çelebi açıklamasının devamında, “Anadolu’nun, bu güzide ilimizin, Yeşiltepe beldesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk orta ve lise tahsilimi ilimizde tamamladım. Bu topraklarda hala çiftçilik yapmakta ve ticaretle uğraşmaktayım. Sizlerin temsilcisi olmak için çıktığım milletvekilli aday adaylığı yolunda aramızda hiç bir engel bırakmaksızın bir telefonun ucunda sorunlarınıza derman olmak için hazır bulunacağım. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bizlerin ve sizlerin oylarıyla seçilen milletvekillerinin görevi ilimizin ve ilimizde yaşayanların sorunlarına vekalet etmek ve çözüm için fikir üretmek. Hiç değilse bizleri arada sırada hatırlasın diyoruz” şeklinde konuştu.

“Ankara’ya meclis çalışmasından çalışmasına gidilecek”

Günlerdir teşkilat ile ilçe, belde ve köy ziyaretleri yaptıklarını belirten Çelebi, “Buralarda hep sizleri dinliyoruz. Ortak şikayet vatandaşlarımızın kendi oylarıyla seçtikleri vekile bir telefonla dahi ulaşamamaları. Kaldı ki vekilleri yüzüne hasret kalan ilçelerimizin şikayetlerini dinledik. Bize dediler ki ‘Yüz yüze görüşmek bir araya gelmek bir yana ilimizin, ilçesinin, kasabasının sorunlarını anlatmak ne mümkün’ biz de kendimize bundan ders çıkardık. Aradaki sınırı kaldıracağız. Nasip olur da sizlerin desteklerinizi de alıp sizleri temsil etme hakkına sahip olursam Ankara’ya meclis çalışmalarından çalışmalarına gideceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Gönül kapımız herkese açık”

Ulaşılabilir olacaklarının altını çizen Çelebi, “Benim iş yerim ve gönlümün kapıları sonuna kadar herkese açık. Cep telefonuma da isteyen herkes 24 saat ulaşabilecek. Aksaray’a hizmet getirmek için yıllardır hayalini kurduğunuz milletvekili profilini çizmek ve gerçekleştirmek için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Her milletvekili aday adayı aynı şeyleri söylüyor, aynı vaatlerde bulunuyor diye düşünüyorsunuzdur. Bizler bu davaya gönül vermiş, çok sıkıntılar yaşamış bireyleriz. Hani ataların o güzel sözü vardır ya bana damdan düşeni getirin derler biz de sizin gibi damdan düşmüşlerin halini en iyi yaşayanlardanız. Nasip olursa çiftinin, esnafın, memurun, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın bir milletvekili değil, ailelerinin bir ferdi olarak yanında sizlerden biri olacağım” diye konuştu.

Çelebi, katılımcıların huzurunda cep telefonunun numarasını vererek herkesin ve her kesimin ulaşabileceğini söylediği açıklamasına “Ne Mutlu Türküm” diyerek son verdi. Program sonunda katılımcılar Çelebi ile fotoğraf çektirdi.