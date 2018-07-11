Müstakil evin bahçesinde ekili Hint keneviri ele geçirildi

Operasyon, Laleli Mahallesi’nde bulunan tepelik arazideki müstakil bir evin bahçesi ve çevresinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin sahibi olan R.A.’nın evin bahçesinde ve çevresindeki arazide uyuşturucu maddesi olan Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye batı. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde ve arazide arama yapan polis ekipleri 81 adet ekili Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Hint kenevirleri ekipler tarafından sökülürken, R.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.