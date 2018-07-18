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18 Temmuz 2018 12:10

Narkotik polisinden seralara Hint keneviri operasyonu

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan narkotik ekipleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik polisinden seralara Hint keneviri operasyonu

18 Temmuz 2018 12:10

Ekipler tarafından 6 adet sera içerisinde 195 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Yasin E. (49) ve Kurtuluş Mahallesi’nde Mehmet D. (40) isimli şahısların bahçelerinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler iki ayrı adresi ve iki şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İki müstakil eve eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, evlerin bahçesinde oluşturulan 6 adet sera içerisinde 195 kök Hint keneviri bitkisini ele geçirdi. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda 9 çuval içerisinde 8 kilogram satışa hazır vaziyette kurutulmuş uyuşturucu Hint keneviri bitkisi ve hassas terazi de ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.




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