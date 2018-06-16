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16 Haziran 2018 12:15

Otomobil şarampole uçtu, ağaçlar olası faciayı önledi

Aksaray’da şarampole uçan otomobili ağaçlar durdurdu, kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu, ağaçlar olası faciayı önledi

16 Haziran 2018 12:15


Kaza, Aksaray Kireçlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes S. (22) idaresindeki 42 ASS 30 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyrederken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine virajı alamayan otomobil demir çitlere çarparak 7 metrelik şarampoldeki Kılıçaslan Parkı’na uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte Çilem B. (21) ve Şafak B. (18) yaralandı. Aracın düştüğü yerde ağaçların olması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.




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