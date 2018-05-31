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31 Mayıs 2018 16:20

Otomobilin yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu ve Suriye uyruklu 2 şahsın bulunduğu otomobilin yakıt deposunda ve motor kaputunda bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otomobilin yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

31 Mayıs 2018 16:20


Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 06 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve kimlik sorduğu 2 Suriye uyruklu vatandaşın tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri otomobilde arama yaptı. Geniş çaplı yapılan aramada aracın motor kaputunda ve aracın yakıp deposuna zulalanmış bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.




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