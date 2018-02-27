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27 Şubat 2018 11:20

(Özel) Aksaray’da çarpışan otomobillerin görüntüleri güvenlik kamerasında

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(Özel) Aksaray’da çarpışan otomobillerin görüntüleri güvenlik kamerasında

27 Şubat 2018 11:20


Kaza, Aksaray-Konya karayolu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Turhan A. (28) idaresindeki 68 ER 012 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığında karayoluna çıkan Emrullah Ç. (75) idaresindeki 68 EC 723 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Tarhan A.’nın kullandığı otomobil takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Turhan A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı.


Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü Emrullah Ç. ise “Ben pazardan geliyordum. O tarafa geçiyordum. Bu arabaya baktım çok uzakta gibi gördüm. Ama nasıl geldi ben de anlayamadım” dedi.


İki otomobilin karıştığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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